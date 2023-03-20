Херсонская область обстреляна более 50 раз за сутки

Главное: Россияне 53 раза за минувшие сутки атаковали Херсонскую область. Ранения получили два мирных жителя.

Детали: Российские оккупанты 53 раза за минувшие сутки атаковали Херсонскую область. Об этом 19 марта сообщила пресс-служба областной военной администрации.

Противник выпустил по населенным пунктам региона 269 снарядов из минометов, РСЗО, артиллерии, танков, беспилотников. Помимо этого, россияне наносили по Херсонской области ракетные удары.

"Жилые кварталы Херсона российские военные обстреляли пять раз. Вражеские снаряды попали в частные и многоквартирные дома", – говорится в сообщении.

За прошедшие сутки в Херсонской области в результате российских обстрелов ранения получили два мирных жителя.

