Летнее время в Украине: стрелки будем переводить 26 марта 2023

Главное: 26 марта украинцы традиционно будут переводить стрелки часов, чтобы перейти на летнее время. Украинцам необходимо будет перевести стрелки на час вперед.

Детали: 26 марта украинцы традиционно будут переводить стрелки часов, чтобы перейти на летнее время. Перевод часов происходит в 3 часа ночи - то есть в воскресенье, 26 марта, 03:00 превратится в 04:00.

Гаджеты, в свою очередь, могут в автоматическом режиме перейти на летний часовой пояс, если включена соответствующая настройка.

Еврокомиссия выступает за отмену перехода на зимнее и летнее время с 1996 года. А 2021 год должен был стать последним годом перевода стрелок. Но новшества решили пока не принимать, поскольку через территорию ЕС проходят три часовых пояса, а между отдельными странами-членами нет единства. Соответственно, отмену перехода на зимнее и летнее время решили перенести на 2026 год.

Украина в этом вопросе следует за ЕС и также планирует отменить перевод часов.