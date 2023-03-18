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Новости > Григорій Козловський і ФК «Рух» - вже третя партія безпілотників для ЗСУ за тиждень, зараз 6 «Мар»

Григорій Козловський і ФК «Рух» - вже третя партія безпілотників для ЗСУ за тиждень, зараз 6 «Мар»

Агата Кловская
17.03.23 15:53
104
Григорій Козловський і ФК «Рух» - вже третя партія безпілотників для ЗСУ за тиждень, зараз 6 «Мар»

45-та окрема артилерійська бригада Збройних сил України отримала нову партію допомоги від футбольного клубу «Рух» і його засновника Григорія Козловського — захисникам передано шість безпілотних літальних апаратів «Мара». Цей безпілотник має значну дальність польоту, стійкість перед ворожими засобами радіоелектронної боротьби і може перебувати у повітрі до 90 хвилин. Його використовують для глибинної розвідки в тилу ворога без небезпеки для операторів.

Безпілотники, які отримала 45-та бригада від «Руху», літакового типу — повноцінні два комплекси з двома пунктами управління. Розробляє та виготовляє їх український виробник.

Ігор Дедишин, генеральний директор ФК «Рух»: «Зараз війна має більше технологічний характер. Відрадно, що в Україні є власні виробництва високотехнологічних засобів боротьби. Перемога кується завжди нашими військовими на фронті, безпосередньо на лінії зіткнення, але не менш важливо те, що фундамент цієї перемоги закладається в тилу. Добре, що в тилу є вдосталь наукових умів, їхні зусилля спрямовані на допомогу нашій армії. І ці крила, які вони створюють, — це наші крила Перемоги, я в цьому впевнений, і на них ми її здобудемо».

фото: kozlovskyy.lviv.ua

Одна з переваг «Мари» полягає у малій злітній вазі апарата — близько 2,5 кг та можливості запуску з руки без використання додаткових пристроїв. Весь комплекс разом із літальним апаратом, антенами та додатковим обладнання вміщається в сумку вагою до 20 кг.

Оператори «Мари» можуть швидко висуватися, розгортати та запускати комплекс і отримувати дані про ворожу техніку, склади та розміщення особового складу в тилу ворожих позицій. Це суттєво збільшує розвідувальні можливості, та, відповідно, дозволяє за допомогою артилерії нищити ворога до 30-40 кілометрів від лінії фронту.

фото: kozlovskyy.lviv.ua

Позивний «Депутат», військовий 45-ої окремої артилерійської бригади ЗСУ: «Ці комплекси більше використовують для фотозйомки. Вони літають далеко, роблять це тихо, ти задаєш маршрут, безпілотники надають тобі чіткі фотографії з координатами. Після цього може відпрацювати артилерія. За рахунок того, що камера на ньому внизу, „Мара“ може і в погані погодні умови робити якісні фотографії. Найкраще фотографує на висоті 400 м, але може літати і до двох кілометрів. Дуже приємно, що налагодилася настільки тісна співпраця між футбольним клубом „Рух“ і нашою „45-ою“. З такою плідною допомогою наша бригада покаже результати на фронті».

«Мару», як розвідувальний комплекс, застосовують у бойових операціях іще з 2017-го року. Він малий і легкий, його легко переносити, обладнаний малошумною електричною силовою установкою, не потребує стартового устаткування чи злітної смуги та здатен шукати об’єкти та вести спостереження на відстані до 25-ти кілометрів у будь-який час доби.

 

Ігор Дедишин: «Ми дізналися, що на території нашої країни є ініціативна група людей, яка започаткувала та запрограмувала це виробництво. Воно дозволяє виконувати певні функції на фронті для наших військових. Ми неодмінно вирішили скористатися цією можливістю, тим паче, що є дуже великий запит на ці безпілотні літальні апарати. Тож вишукуємо кожну таку можливість, щоби надати нашим військовим і „очі“ для артилеристів, і крила для розвідників, щоби їхні влучання в цілі були завжди точними. Нам дуже приємно вкотре передати те, чого потребують наші військові та разом із ними на цих крилах рухатися до Перемоги».

Григорій Козловський і його футбольний клуб «Рух» напередодні вже передали 45-ій окремій артилерійській бригаді Збройних сил України 7 квадрокоптерів DJI Mavic 3, а також безпілотники «Посейдон» для ЗСУ.

Тэги: Григорій Козловський

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