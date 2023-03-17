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Новости > В США избили легендарного однорукого барабанщика

В США избили легендарного однорукого барабанщика

Александр Панько
17.03.23 11:06
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В США избили легендарного однорукого барабанщика

Главное: В США избили однорукого барабанщика. Напал молодой человек.

Детали: Во Флориде (США) произошел скандальный инцидент. О нем пишет издание The Sun.

Как сообщается, девятнадцатилетний Макс Эдвард Хартли напал на 59-летнего однорукого барабанщика известной британской рок-группы Def Leppard Рика Аллена.

Известно, что парень спрятался за колонной отеля, когда музыкант проходил мимо, после чего набросился на британца и сбил его с ног.

В итоге Рик Аллен получил травму головы.

На помощь барабанщику пришла проходившая мимо женщина, но молодой отморозок напал и на нее, избив и оттаскав ее за волосы.

После этого парень разбил окна у нескольких припаркованных возле отеля автомобилей.

Вскоре копы задержали дебошира и доставили его в участок. Его обвинили в побоях и нападении на инвалида.

Справка:

Рик Аллен присоединился к британской группе Def Leppard в 1978-м году. В 1994-м он попал в автомобильную катастрофу из-за превышения скорости. После этого левую руку барабанщика пришлось ампутировать из-за инфекции, но он продолжил выступать на сцене и стал одним из ключевых участников Def Leppard.

В тему: Легендарный британский музыкант рассказал о необычном сексе с женой.

Тэги: США, мир, музыка, культура, Рик Аллен, Def Leppard

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