Руслан Белый: российский стендап-комик отказался убивать украинцев

Главное: Российский комик Руслан Белый не поедет на фронт убивать украинцев. Он не хочет отстаивать интересы Путина.

Детали: Российский стендап-комик Руслан Белый заявил, что не поедет на фронт убивать украинцев. По его словам, в Украине живет его отец, а также находятся много родственников и друг.

Поэтому он не хочет отстаивать интересы Владимира Путина, чтобы потом встретиться на войне со своим другом из Одессы, и чтобы тот в него стрелял из миномета.

«Я не собираюсь отстаивать интересы одного человека. Тем более, куда мне идти? У меня отец из Украины. У меня там половина родственников. У меня там есть друг Евгений, живущий в Одессе. И последнее, что я хочу — это чтобы мой друг Евгений стрелял по мне из миномета где-то под Херсоном с фразой: „Не все так однозначно, Руслан“», — сказал Белый во время своего выступления.