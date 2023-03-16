В Украину в ближайшие дни прилетят польские боевые самолеты

Главное: Анджей Дуда заявил о передаче Украине самолетов МиГ-29. Решение о передаче самолетов было принято на уровне государственных органов власти, отметил президент Польши.

Детали: Польша в ближайшие дни передаст Украине истребители МиГ-29. Речь идет о четырех самолетах. Об этом сказал польский президент Анджей Дуда на пресс-конференции, сообщает Rzeczpospolita.

«В ближайшие дни мы передаем Украине четыре самолета в полном рабочем состоянии. Остальные самолеты обслуживают и готовят», — сказал Дуда, не уточнив точное количество самолетов МиГ-29, которые в итоге Польша предоставит Украине.

Он отметил, что решение о передаче самолетов было принято на уровне государственных органов власти.

«Можно с уверенностью сказать, что сейчас мы буквально отправляем эти МиГ в Украину. У нас на сегодня еще есть десяток таких МиГов. Это МиГи, которые мы получили в начале 1990-х годов», — отметил польский лидер.

Он заверил, что обороноспособность Польши не пострадает. На вооружении польской армии появятся FA-50 из Южной Кореи, первые из которых ожидаются до конца года. А затем будут получены американские истребителя пятого поколения F-35.

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