МВФ выделит Украине крупный кредит на четыре года

Главное: МВФ объявит о новой кредитной программе для Украины. 15,6 миллиарда долларов на четыре года.

Детали: Вскоре МВФ объявит о новой программе кредитования для Украины. На 15,6 миллиардов долларов в течение четырех лет, пишет со ссылкой на свои источники издание Financial Times.

Уточняется, что во время переговоров обсуждалась сумма от 14 до 16 миллиардов долларов.

Подчеркивается: «Объявление о программе неизбежно и будет сделано через несколько дней».

В МВФ отметили, что переговоры с нашей страной были продуктивными.

Отмечается, что достигнут очень хороший прогресс в согласовании набора политик, которые могли бы лежать в основе программы, поддерживаемой фондом.

Постоянный представитель МВФ в Украине информировал: «Опираясь на этот прогресс, сотрудники и власти рассчитывают завершить обсуждения в ближайшие дни».

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