Банкопад в Европе: второй по размеру банк Швейцарии Credit Suisse Bank - на грани банкротства

Главное: Второй по размеру банк Швейцарии, основанный в 1856 году Credit Suisse Bank находится на грани банкротства. Официальные лица Credit Suisse Bank и неназванное «крупное правительство» оказывают давление на правительство Швейцарии, чтобы оно вмешалось и спасло банк.

Детали: Второй по размеру банк Швейцарии, основанный в 1856 году Credit Suisse Bank находится на грани банкротства, сообщает Forbes.

За 15 дней марта Credit Suisse Bank потерял 35% стоимости своих акций, в том числе непосредственно 15 марта — 18%. В прошлом году чистый убыток банка вырос до 7,3 млрд швейцарских франков. В настоящее время капитализация Credit Suisse Bank составляет лишь 5% показателей, достигнутых перед мировым кризисом 2008 года.

Банк уже несколько месяцев пытается сократить расходы (в нем работает около 50,5 тысяч человек) и привлечь дополнительное финансирование, но пока безуспешно.

Сегодня руководитель Нацбанка Саудовской Аравии Амар аль Худайри (это учреждение в декабре 2022 года стало акционером Credit Suisse, сосредоточив у себя 9,9% его акций) на вопрос, поможет ли он швейцарскому банку, дал четкий ответ: «Абсолютно нет».

Также появилась информация, что официальные лица Credit Suisse Bank и неназванное «крупное правительство» начали оказывать давление на правительство Швейцарии, чтобы оно вмешалось и спасло банк.

Падение Credit Suisse Bank распространилось и на акции других европейских банков: французские и немецкие банки, такие как BNP Paribas, Societe Generale, Commerzbank и Deutsche Bank, упали на 8-12%.

В тему: Кризис в швейцарском банке развивается на фоне нарастающих проблем в американской банковской системе, где уже рухнуло несколько банков.