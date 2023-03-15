Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Банкопад в Европе: второй по размеру банк Швейцарии Credit Suisse Bank - на грани банкротства

Банкопад в Европе: второй по размеру банк Швейцарии Credit Suisse Bank - на грани банкротства

Александр Панько
15.03.23 20:14
175
Банкопад в Европе: второй по размеру банк Швейцарии Credit Suisse Bank - на грани банкротства

Главное: Второй по размеру банк Швейцарии, основанный в 1856 году Credit Suisse Bank находится на грани банкротства. Официальные лица Credit Suisse Bank и неназванное «крупное правительство» оказывают давление на правительство Швейцарии, чтобы оно вмешалось и спасло банк.

Детали: Второй по размеру банк Швейцарии, основанный в 1856 году Credit Suisse Bank находится на грани банкротства, сообщает Forbes.

За 15 дней марта Credit Suisse Bank потерял 35% стоимости своих акций, в том числе непосредственно 15 марта — 18%. В прошлом году чистый убыток банка вырос до 7,3 млрд швейцарских франков. В настоящее время капитализация Credit Suisse Bank составляет лишь 5% показателей, достигнутых перед мировым кризисом 2008 года.

Банк уже несколько месяцев пытается сократить расходы (в нем работает около 50,5 тысяч человек) и привлечь дополнительное финансирование, но пока безуспешно.

Сегодня руководитель Нацбанка Саудовской Аравии Амар аль Худайри (это учреждение в декабре 2022 года стало акционером Credit Suisse, сосредоточив у себя 9,9% его акций) на вопрос, поможет ли он швейцарскому банку, дал четкий ответ: «Абсолютно нет».

Также появилась информация, что официальные лица Credit Suisse Bank и неназванное «крупное правительство» начали оказывать давление на правительство Швейцарии, чтобы оно вмешалось и спасло банк.

Падение Credit Suisse Bank  распространилось и на акции других европейских банков: французские и немецкие банки, такие как BNP Paribas, Societe Generale, Commerzbank и Deutsche Bank, упали на 8-12%. 

В тему: Кризис в швейцарском банке развивается на фоне нарастающих проблем в американской банковской системе, где уже рухнуло несколько банков.

Тэги: банк, кризис, Deutsche Bank, банкротство, банкопад, Credit Suisse Bank, BNP Paribas, Societe Generale, Commerzbank

Комментарии

Статьи

10.03.23 17:20

Мирные переговоры Украины и РФ - какова перспектива? <обновляется онлайн>

Автор: Александр Панько

Дайджест

Львов - новая деловая столица Украины, а самая востребованная профессия - энергетики
15.03.23 21:05

Львов - новая деловая столица Украины, а самая востребованная профессия - энергетики

Автор: Агата Кловская

Выбор редакции
Суд обязал полицейских расследовать рукоприкладство украинского военкомата
Суд обязал полицейских расследовать рукоприкладство украинского военкомата
Суд обязал полицейских расследовать рукоприкладство украинского военкомата
Суд обязал полицейских расследовать рукоприкладство украинского военкомата
Три причины, которые позволяют не приходить в военкомат по повестке
Три причины, которые позволяют не приходить в военкомат по повестке
Как и где имеют право вручать повестки украинцам в 2023 году: ответы на важные вопросы
Как и где имеют право вручать повестки украинцам в 2023 году: ответы на важные вопросы
Уклонисты от мобилизации: какие решения по ним выносят украинские суды?
Уклонисты от мобилизации: какие решения по ним выносят украинские суды?
Психолог рассказала, как надо дышать, чтобы успокоиться
Психолог рассказала, как надо дышать, чтобы успокоиться
Цивилизация ужасов: английская и американская культуры относятся к смерти как-то по-особенному...
Цивилизация ужасов: английская и американская культуры относятся к смерти как-то по-особенному...
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
15.03.23 20:39

Банкопад в США 2023: появились новые нехорошие подробности
15.03.23 17:12

Стало известно, как МКС будут «выводить» с орбиты
15.03.23 16:56

С понедельника украинцев могут оставить без тепла
15.03.23 16:52

На Полтавщине молодежь УПЦ производит окопные свечи для защитников Украины
15.03.23 16:40

Американские ученые заявили о вреде… туалетной бумаги
15.03.23 16:13

Украина находится на решающей стадии борьбы за свою свободу, — Остин
15.03.23 15:52

Пентагон назвал число танков Leopard для Украины
15.03.23 15:38

В Минобороны назвали неотложные потребности Украины
15.03.23 15:07

Министерство обороны Украины решило создать антикоррупционный департамент
15.03.23 15:05

Стало известно, почему лук в Украине подорожал в несколько раз
15.03.23 20:39

Банкопад в США 2023: появились новые нехорошие подробности
15.03.23 16:56

С понедельника украинцев могут оставить без тепла
15.03.23 15:52

Пентагон назвал число танков Leopard для Украины
15.03.23 14:16

Стали известны планы Кремля по поглощению Молдовы
15.03.23 11:59

Бою Усик — Фьюри быть
15.03.23 11:08

GPT-4: OpenAI представила новую модель нейросети
15.03.23 10:53

Украина исключена из совместной заявки с Испанией и Португалией на проведение ЧМ-2030
15.03.23 10:10

Контрнаступление Украины: в СНБО развеяли сомнения и опасения США
15.03.23 09:28

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 161 520 солдат
14.03.23 19:39

Российские Су-27 сбили американский беспилотник MQ-9 над Черным морем. По другой версии, это сделали... США
09.03.23 11:03

Стало примерно известно, какие инфраструктурные цели поразили россияне во время своей последней атаки на Украину
09.03.23 14:28

В Укрaине продолжaет дешеветь топливо на АЗС
10.03.23 09:40

Си Цзиньпин в третий раз переизбран председателем Китая
09.03.23 12:01

Карпаты накрыла снежная буря
14.03.23 13:39

Россияне готовятся к бегству с оккупированных территорий, — Верещук
09.03.23 13:50

К Земле приближается потенциально опасный астероид
10.03.23 09:29

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 156 990 солдат
09.03.23 10:22

Запорожская АЭС полностью обесточена: мир на грани ядерной катастрофы
10.03.23 12:54

В ОП рассказали, когда Украина пойдет в контрнаступление
10.03.23 12:33

В Киеве снова начали отключать электричество
Фото и Видео
В Керчи вспыхнул мощный пожар на железорудном комбинате
В Керчи вспыхнул мощный пожар на железорудном комбинате
В Керчи вспыхнул мощный пожар на железорудном комбинате
В Керчи вспыхнул мощный пожар на железорудном комбинате
Жертвами смертельного пожара в Харькове стали мать и сын
Жертвами смертельного пожара в Харькове стали мать и сын
Под Киевом произошло жестокое убийство
Под Киевом произошло жестокое убийство
Во время выступления Аврил Лавин произошел пикантный скандал
Во время выступления Аврил Лавин произошел пикантный скандал
Российские Су-27 сбили американский беспилотник MQ-9 над Черным морем. По другой версии, это сделали... США
Российские Су-27 сбили американский беспилотник MQ-9 над Черным морем. По другой версии, это сделали... США
Украина вместе со страной НАТО начала выпуск собственных снарядов для танков
Украина вместе со страной НАТО начала выпуск собственных снарядов для танков
В Колумбии задержали самодельную подлодку с кокаином и трупами
В Колумбии задержали самодельную подлодку с кокаином и трупами
Под Киевом произошло необычное ДТП
Под Киевом произошло необычное ДТП
Байден продолжает вести себя очень странно
Байден продолжает вести себя очень странно
Опубликовано видео крупного пожара на складе игрушек в Симферополе
Опубликовано видео крупного пожара на складе игрушек в Симферополе
fraza.com
Новости блогосферы
14.03.23 18:04

Банкопад в США: что будет дальше и как это заденет украинские банки?
18.02.23 18:55

17-летних парней перестали выпускать из Украины
17.02.23 21:37

Нас ждет финансовый крах и ликвидация бумажных денег
02.02.23 12:06

Депутат Тищенко вывез на отдых под видом волонтеров двух парней призывного возраста

Опрос

Кто заразил молодежь "вирусом" ЧВК Редан?

посмотреть результаты
© 2023 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.