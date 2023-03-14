Сильный ветер валит в Киеве деревья

Главное: Из-за сильного ветра в Киеве падают деревья и мигает свет. В КГГА сообщили, что свет может исчезать не из-за ветра, а из-за стабилизационных отключений, а в Киевзеленстрое говорят, что у них нет обращений о поваленных деревьях.

Детали: В Киеве из-за сильного ветра падают деревья и появились проблемы со светом. Об этом сообщает ТСН.

В КГГА в комментарии ТСН сообщили, что свет может исчезать не из-за ветра, а из-за стабилизационных отключений. В Департаменте муниципальной безопасности КГГА информации о пострадавших от ветра и поваленных деревьях пока нет, но киевляне и городские СМИ публикуют фото упавших деревьев.

В коммунальном объединении Киевзеленстрой сообщили, что у них нет обращений о поваленных деревьях, но, возможно, деревья падали на придомовых территориях, где на ситуацию должны отреагировать ЖЭК или ОСМД.

Укргидрометцентр сообщает, что до конца суток 14 марта в Киеве ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

В тему: В Украине ожидается очень сильное потепление.