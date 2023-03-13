За неделю коронавирус унес жизни восьми киевлян

Главное: За минувшую неделю в Киеве от коронавируса умерли восемь человек. За период пандемии в столице зафиксировано почти 510 тысяч случаев заболевания и более девяти тысяч смертей.

Детали: В Киеве за минувшую неделю выявили 1268 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, скончались восемь человек. Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация.

Отмечается, что госпитализированы 143 человека. Больше всего случаев зафиксировали в Дарницком районе — 272, Деснянском — 212 и Днепровском — 164.

«Восемь человек умерли на прошлой неделе от заболевания СОVІD-19. Выздоровели 1358 человек», — уточнили в КГГА.

Всего за период пандемии в столице зафиксировано 509 847 случаев заболевания, а также 9 442 смерти от вируса.

В Департаменте здравоохранения администрации напомнили, что самой надежной защитой от тяжелого течения коронавирусной болезни является вакцинация.

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