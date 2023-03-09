В Афганистане взорвали двух крупных чиновников

Главное: В Афганистане произошел теракт. Погибли губернатор и высокопоставленный представитель «Талибана».

Детали: Громкий теракт произошел в Афганистане. О нем поведали местные правоохранители.

Как сообщается, в результате взрыва погибли два человека – губернатор провинции Балх Давуд Музамал и высокопоставленный представитель «Талибана».

Кто стоит за нападением – пока не уточняется.

Известно, что взрыв прогремел в четверг, 9 марта, во время собрания в здании администрации.

Кроме этого известно о семи раненных.

В тему: Названа страна, в которой голодает половина населения.