В ВСУ рассказали, в чем была «необычность» последней воздушной атаки россиян

Главное: Россия во время последней атаки по Украине применила разные типы ракет. В том числе «Кинжалы».

Детали: Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат прокомментировал атаку россиян на Украину, которая прошла в четверг, 9 марта. Он сделал заявление в эфире национального телемарафона.

Информируется: «Атака действительно масштабная, и действительно так вот впервые из таких разных типов ракет, мы видим «Кинжалов» на этот раз шесть. Поэтому собственно, это такая атака, ну-ну, не припомню, если честно».

Отмечается также, что для запуска «Кинжалов» использовались самолеты разных типов, стратегической дальней авиации, «те же самые МИГ-31 и так далее».

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