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Новости > В ВСУ рассказали, в чем была «необычность» последней воздушной атаки россиян

В ВСУ рассказали, в чем была «необычность» последней воздушной атаки россиян

Агата Кловская
09.03.23 10:33
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В ВСУ рассказали, в чем была «необычность» последней воздушной атаки россиян

Главное: Россия во время последней атаки по Украине применила разные типы ракет. В том числе «Кинжалы».

Детали: Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат прокомментировал атаку россиян на Украину, которая прошла в четверг, 9 марта. Он сделал заявление в эфире национального телемарафона.

Информируется: «Атака действительно масштабная, и действительно так вот впервые из таких разных типов ракет, мы видим «Кинжалов» на этот раз шесть. Поэтому собственно, это такая атака, ну-ну, не припомню, если честно».

Отмечается также, что для запуска «Кинжалов» использовались самолеты разных типов, стратегической дальней авиации, «те же самые МИГ-31 и так далее».

В тему: Залужный рассказал о масштабах ночной атаки России на Украину.

Тэги: общество, Россия, война, ВСУ, новости Украины, Кинжал

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