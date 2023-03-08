Германия передала Украине дополнительные установки Gepard

Главное: Украина получила от Германии еще две установки Gepard. Всего наши военные получили в свое распоряжение 34 таких установки.

Детали: Правительство Германии передало на вооружение украинских военных еще две зенитные самоходные установки Gepard. Об этом сообщает сайт Федерального правительства Германии.

Кроме самих Gepard, Украине также было передано 6000 боеприпасов установкам. Всего наши военные получили в свое распоряжение 34 Gepard.

В рамках помощи от Германии дополнительно были отправлены еще две патрульные машины для пограничников и шесть мобильных антенных систем.

Также известно, что к передаче готовится 13 мостоукладчиков Beaver и 500 пистолетов SFP9.

В тему: Стало известно, когда немецкие и португальские танки Leopard 2 приедут в Украину.