Евгения Дудка: умерла спикер ГСЧС, раненая в результате ракетного удара по Днепру

Умерла спикер Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области Евгения Дудка, пострадавшая в результате российского ракетного удара до Днепру.

За жизнь Дудки 11 месяцев боролись врачи на Родине, а также в Германии, о ее смерти муж-спасатель Игорь Гетало сообщил во вторник, 7 марта, в Instagram.

«11 месяцев борьбы. Десятки операций. Но, к сожалению, Богу ты нужна на небесах», — написал он.

Мужчина также признался Дудке в любви и извинился за то, что не смог ее спасти.

10 апреля прошлого года Евгения Дудка, ее муж Игорь и другие сотрудники ГСЧС попали под ракетный удар РФ по аэропорту в Днепре. Самые тяжелые ранения получила пресс-секретарь ГСЧС.