Синоптик предупредил украинцев о кознях погоды

Главное: Погода в Украине портится. Ожидаются холодные осадки.

Детали: Синоптик Игорь Кибальчич предупредил украинцев об ухудшении погодных условий до конца текущей недели. Его слова цитирует «Метеопрог».

Сообщается, что в четверг, 9 марта, по стране прогнозируется неустойчивая погода с осадками в виде дождя с переходом в снег и постепенное снижение температурного фона по всей Украине.

Как отмечается, на Левобережье пройдут дожди, в северных и западных областях смешанные осадки в виде дождя и снега, в Карпатском регионе значительные осадки. Температура воздуха ночью в северных и западных областях -4...+2 °С, а на остальной части страны +5...+10 °С. Днем местами в центральных, южных и восточных областях воздух прогреется до +9...+15 °С, на севере и западе страны -1...+5 °с.

В пятницу, 10 числа, как говорит эксперт, очередной фронтальный раздел из Европы станет причиной небольших и умеренных осадков в виде дождя и снега на большей части территории Украины. Температура воздуха ночью составит -2...+4 °С, днем в западных и северных областях 0...+6 °С, на остальной территории страны +7...+13 °С, в южной половине и Крыму +14...+19 °С.

Наконец, в выходные, 11-12 марта, по стране сохранится неустойчивый характер погоды с чередованием гребней высокого давления и атмосферных фронтов. По всей территории Украины пройдут осадки в виде дождя, мокрого снега и снежной крупы. Ветер будет северо-западный с переходом на южный, 7-12 м/с. Температура воздуха существенно не изменится и останется на аномально высоком уровне.

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