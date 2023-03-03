На Волыни священник УПЦ передал помощь психоневрологическому интернату

Главное: Священник Владимир-Волынской епархии передал гуманитарный груз психоневрологическому интернату.

Детали: Протоиерей Василий Сергийчук из Ковеля передал матрасы для Голобского интерната, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии.

Помощь была оказана при поддержке польских благотворителей.

Ранее прихожане Владимир-Волынской епархии на благотворительных ярмарках собрали 78608 грн для помощи ВСУ.

Детские хоры и приходские коллективы провели благотворительное мероприятие по сбору на тепловизор для защитников Украины.

В тему: На Житомирщине верующие УПЦ собрали средства на протез военному ВСУ.