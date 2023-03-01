Бой Усик — Фьюри может не состояться

Главное: Боя Фьюри — Усик не будет, если никто не пойдет на уступки. При этом известный промоутер Эдди Хирн считает, что отказаться от претензий должен украинский супертяжеловес.

Детали: Боя Фьюри — Усик не будет, если боксеры и дальше будут гнуть свою линию и не пойдут на уступки в финансовом плане. Так считает известный промоутер Эдди Хирн.

При этом функционер намекнул, что отказаться от своих претензий должен именно украинский чемпион мира в супертяжелом весе.

«Не часто я соглашаюсь с Джоном Фьюри, но это аргумент. Иногда, когда вы чего-то хотите, к примеру абсолютного чемпионства, то должны проглотить сделку. Обе стороны сейчас в такой ситуации, когда нужно пойти на уступки. Фьюри очевидно говорит: „Я ни за что не дам Усику 50 на 50“. Усик в свою очередь отвечает: „Я ни за что не соглашусь меньше, чем 50 на 50, у меня три пояса“. Кто-то должен пойти на уступки, если они хотят, чтобы бой состоялся. Такие поединки редко происходят. Реальность такова, что коммерческая ценность Тайсона Фьюри находится на другом уровне, чем Александра Усика», — цитирует Хирна Boxing Social.

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