Одесса осталась без теплоснабжения

Главное: В Одессе из-за аварийно-технических работ временно не будет теплоснабжения. Ориентировочное время окончания работ — до 20:00. Тепло отсутствует на нескольких улицах и проспектах.

Детали: В Одессе в среду, 1 марта, временно отсутствует теплоснабжение у жителей центральных улиц из-за проведения аварийно-технических работ. Об этом сообщает Одесский горсовет.

Отмечается, что сегодня в Одессе не будет теплоснабжения на следующих улицах: Садовая, Пастера, Дерибасовская, Торговая, Конная, Ольгиевская, Софиевская, Елисаветинская, Коблевская, Гаванная, Екатерининская, Ланжероновская, Греческая, Княжеская, Пушкинская, Бунина, а также на пр. Маяковского, пр. Некрасова, пр. Воронцовского.

Ориентировочное время окончания работ — до 20:00.

В тему: Стало известно, когда в Украине планируют завершить отопительный сезон.