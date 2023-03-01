В столичном метро произошел масштабный сбой

Главное: Утром в столичном метро произошел сбой. На станциях не работали автоматы самообслуживания.
Детали: В киевском метрополитене сегодня утром произошел сбой. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
На станциях метро временно не работали комплексы самообслуживания. Пассажиры временно не могут приобрести бумажные qr-билеты и транспортные карты, а также пополнить их через автоматы.
Однако оплатить проезд в метро можно:
— транспортной картой;
— qr-кодом, сгенерированным в приложении «Киев Цифровой»;
— бесконтактной банковской картой;
— мобильным приложением ApplePay и Google Pay.
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