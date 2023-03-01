В столичном метро произошел масштабный сбой

Главное: Утром в столичном метро произошел сбой. На станциях не работали автоматы самообслуживания.

Детали: В киевском метрополитене сегодня утром произошел сбой. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

На станциях метро временно не работали комплексы самообслуживания. Пассажиры временно не могут приобрести бумажные qr-билеты и транспортные карты, а также пополнить их через автоматы.

Однако оплатить проезд в метро можно:

— транспортной картой;

— qr-кодом, сгенерированным в приложении «Киев Цифровой»;

— бесконтактной банковской картой;

— мобильным приложением ApplePay и Google Pay.

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