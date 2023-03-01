В Украине могут обанкротиться еще несколько банков

Главное: Финансовая система Украины борется с кризисом. Могут обанкротиться несколько банков.

Детали: Заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова намекнула, что в Украине могут обанкротиться несколько мелких банков. Ее слова цитирует издание «Дело».

Она поведала: «Пока у нас в системе 66 платежеспособных банков. Шесть из них имели операционный убыток еще до войны. Модель этих банков была нежизнеспособной и при мирных условиях. Ожидать ли нам их банкротства? У меня ответа пока нет».

Отмечается, что это небольшие банки и они неактивны на рынке, а объем их рыночных обязательств незначителен, если не нулевой, а объем рыночных активов также практически отсутствует, поэтому их банкротство на рынок никак не повлияет.

Сообщается: «Мы им (владельцам банков) говорили: если не знаете, что делать с банком, то есть прекрасная процедура, когда по инициативе самих владельцев лицензия отзывается. То есть без потерь для акционера и без потери им деловой репутации. Но эта опция доступна только для тех банков, которые могут самостоятельно рассчитаться со всеми вкладчиками и кредиторами».

Резюмируется, что сейчас НБУ концентрируется на крупных банках, формирующих 90% активов и обязательств банковской системы: «Это ядро системы, устойчивость которого мы должны обеспечить. В частности, будем делать это с помощью стресс-тестирования».

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