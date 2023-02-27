Украинские беженцы будут жить в Польше по новым правилам

Главное: В Польше введены новые правила проживания украинских беженцев. Местные власти растеряны.

Детали: В Польше украинских беженцев обязали оплачивать половину расходов на проживание в муниципальных общежитиях и отелях. Местные власти растеряны, ведь среди беженцев есть нетрудоспособные лица без доходов, пишет nowaruda24.pl.

С 1 марта в Польше вступает в силу закон, который обязывает беженцев оплачивать половину расходов на их проживание и питание в «коллективных средствах размещения», принадлежащих местным органам власти. Как подсчитали власти города Новая Руда, находящимся на их попечении 52 украинским беженцам придется платить за проживание по 35 злотых в день.

Координатор помощи украинским беженцам в мэрии Новой Руды Барбара Пострах рассказала журналистам, что исполнительных подзаконных актов к закону нет, поэтому местные власти ждут указаний от губернатора.

«Мы сами не знаем, как все это делать, потому что есть список людей, которые освобождены от этих сборов. Среди них: лица, имеющие листок нетрудоспособности или группу инвалидности, женщины старше 60 лет, мужчины старше 65 лет, беременные женщины или женщины, воспитывающие ребенка до 12 месяцев, одинокие лица, воспитывающие не менее трех детей, несовершеннолетние и лица которые находятся в трудной жизненной ситуации, которая не позволяет им внести свой вклад в расходы», — заявила она.

Местные чиновники не знают, что делать, если люди не смогут оплачивать эти расходы — следует ли выселять их на улицу в таком случае.

«Это не очень хорошо выглядит со стороны правительства, они не очень конкретно регулируют даже такой крайне важный вопрос, как выселение людей, находящихся в тяжелом финансовом положении», — заявил мэр Новой Руды Томаш Килински.

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