Шмыгаль объяснил, когда будет возможно примирение с РФ

Главное: Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в ближайшие сто лет не будет примирения с РФ. Война России против Украины сделала невозможным примирение на протяжении многих поколений, пояснил чиновник.

Детали: Примирение Украины с Россией будет невозможным на протяжении многих поколений. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью немецкому еженедельнику Focus, сообщает Правительственный портал в воскресенье, 26 февраля.

«Примирение, сотрудничество — нет, не в ближайшие сто лет. Россия должна сначала измениться, быть демократизированной, демилитаризованной и денуклеаризированной», — отметил глава украинского правительства.

По его словам, страна готова бороться за свободу и независимость к победе, которая заключается в освобождении всех оккупированных территорий.

«Мы — суверенная страна с международно признанными границами. Единственный компромисс — полный вывод российских войск из Украины в границы 1991 года. Россияне должны прекратить стрелять, остановить агрессию и покинуть нашу территорию. Я считаю, что изменение границ было бы неприемлемым компромиссом и для Европы», — объяснил он.

Шмыгаль подчеркнул, что любые варианты с замораживанием войны только сыграют на руку России и приведут к еще одной большой войне. Кроме того, украинское общество не допустит никаких компромиссов по территориальной целостности, добавил премьер.

«Тысячи наших лучших людей погибли не для того, чтобы мы искали компромисс с кровавым террористом и агрессором, шантажирующим весь мир», — резюмировал глава украинского правительства.

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