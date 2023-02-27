Взрывы в Мариуполе не на шутку напугали Москву, — разведка Британии

Главное: По информации британского минобороны, в России не на шутку встревожились после взрывов в Мариуполе. Этот город очень важен для РФ, поскольку он находится на ключевом логистическом маршруте.

Детали: В России встревожены взрывами в Мариуполе, ведь РФ считала этот город недосягаемым для украинских ударов, поскольку он находится не менее чем в 80 км от линии фронта. Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании.

В сводке британской разведки отмечается, что с 21 февраля пророссийские официальные лица сообщили как минимум о 14 взрывах вокруг оккупированного россиянами Мариуполя. Места инцидентов включают тайник с боеприпасами в аэропорту, два склада горючего и сталелитейный завод, который РФ использует в качестве военной базы.

В Минобороны Британии заявили, что Мариуполь очень важен для России, поскольку он находится на ключевом логистическом маршруте.

В тему: В оккупированном Мариуполе прогремели мощные взрывы.