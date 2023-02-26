На Житомирщине верующие УПЦ собрали помощь для защитников Украины

В епархиях УПЦ провели благотворительные ярмарки в поддержку ВСУ

На Закарпатье духовенство и верующие УПЦ приобрели 5 автомобилей для ВСУ

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 147 470 солдат

На Ровенщине верующие УПЦ готовят домашние блюда для защитников Украины на передовую

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 148 130 солдат

На Буковине община УПЦ передала гуманитарную помощь для ВСУ на сумму 55 тыс грн

В Беларуси подорвали российский самолет ДРЛО А-50, который охотился за ПВО

26.02.23 20:58

В Беларуси подорвали российский самолет ДРЛО А-50, который охотился за ПВО

26.02.23 09:36

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 148 130 солдат

25.02.23 15:37

Двойник Зеленского: россияне повеселили украинскую публику очередным «разоблачением»

25.02.23 10:35

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 147 470 солдат

24.02.23 14:56

В Украину прибыли первые польские танки Leopard 2

24.02.23 14:14

«Шaхтeр» узнал соперника в 1/8 финала Лиги Европы

24.02.23 13:13

Можем стрелять на 150 км и немного дальше. Данилов рассказал о новых возможностях ВСУ

24.02.23 12:44

Польша уже сегодня может передать Украине танки Leopard 2

24.02.23 12:12

Резников рассказал о подготовке к контрнаступлению

24.02.23 11:47

Китай опубликовал «мирный план» по Украине. В США уже отреагировали