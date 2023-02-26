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Новости > На Житомирщине верующие УПЦ собрали помощь для защитников Украины

На Житомирщине верующие УПЦ собрали помощь для защитников Украины

Александра Кудрявцева
26.02.23 17:15
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На Житомирщине верующие УПЦ собрали помощь для защитников Украины
Главное: В Житомирской области верующие Украинской Православной Церкви собрали очередную помощь Вооруженных Сил Украины.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Житомирской епархии, военнослужащим на передовую были переданы продукты питания.
 
Гуманитарный груз собрали настоятель протоиерей Николай Климчук и прихожане Свято-Рождества Богородичного храма Андрушевки и Свято-Покровский храм села Городковка.
 
«Пусть Всемилостивый Господь оберегает и защищает наших воинов и посылает им Свою непрестанную помощь и покровительство всех святых», — пожелали верующие УПЦ.
 
Как сообщалось ранее, на Житомирщине священники и прихожане Свято-Николаевского собора УПЦ в Бердичеве собрали и отправили гуманитарную помощь в поддержку украинских защитников и вынужденных переселенцев. Гуманитарный груз в виде продуктов питания был передан в Центральный гуманитарный штаб Бердичева.
 
В тему: Житомирская епархия УПЦ передала помощь переселенцам.

Тэги: гуманитарная помощь, ВСУ, УПЦ

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