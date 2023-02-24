Украина получит от Швеции 10 танков Leopard 2

Главное: Швеция передаст Украине модернизированные танки Leopard 2. Украина получит десять танков Leopard типа 2A6 и 2A5 для планового оснащения двух танковых батальонов.

Детали: Швеция намерена присоединиться к танковой коалиции и планирует передать Украине 10 модернизированных танков Leopard 2, сообщает Spiegel.

Отмечается, что шведское правительство предоставит Киеву всего десять танков Leopard типа 2A6 и 2A5 для планового оснащения двух украинских танковых батальонов.

По информации издания, танки могут быть использованы в первую очередь в качестве дополнения к комплекту танков, которые Германия сейчас собирает для Украины.

Власти ФРГ пообещали поставить 14 моделей 2A6 со складов Бундесвера для батальона, который должен быть оснащен 31 танком Leopard 2.

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