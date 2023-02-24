Лондон расширил санкции против России

Главное: Британия объявила о новых санкциях против России. Лондон ввел запрет на экспорт в Россию всего, что может быть использовано для ведения боевых действий.
Детали: Власти Великобритании в годовщину вторжения российских войск в Украину расширила санкции против страны-агрессора. Об этом сообщается на сайте британского правительства в пятницу, 24 февраля.
«Министр иностранных дел Джеймс Клеверли объявил сегодня о новом пакете скоординированных на международном уровне санкций и мер в сфере торговли в отношении России. В частности, введен запрет на экспорт в Россию всего, что может быть использовано для ведения боевых действий», — говорится в сообщении.
Речь идет о запчастях к самолетам, радиооборудовании, электронных компонентах, которые могут быть использованы в российском ВПК, и, в частности, для производства беспилотников.Под запрет также попадет импорт 140 товаров из железа и стали, включая переработанные в третьих странах.
Санкции введены в отношении компаний, занимающихся производством или ремонтом военной техники: АО Изумруд, АО Завод Элекон, АО Ломо, АО Звезда, ООО Завод Сокол; 34 представителей, связанных с двумя крупнейшими российскими оборонными компаниями Ростех и Алмаз-Антей, а также банков: это Банк Санкт-Петербург, Уралсиб, Зенит, МТС-Банк.
Также в санкционном списке оказались Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики, который входит в состав госкорпорации Росатом, а также Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики.
Кроме того, в санкционный список включены 80 физических лиц. Под санкции, в частности, подпали:
— вице-премьер РФ Александр Новак;
— гендиректор и председатель правления ПАО Аэрофлот Сергей Александровский;
— директор авиационного комплекса Ростех Анатолий Сердюков;
— исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко;
— директор по особым поручениям Ростеха Николай Андрианов;
— первый заместитель гендиректора Ростеха, он же губернатор Самарской области Владимир Артяков.
— гендиректор Росатома Алексей Лихачев;
— гендиректор ООО Газпром Экспорт Елена Бурмистрова;
— председатель совета директоров Газпрома Виктор Зубков;
— ректор РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина Виктор Мартынов.
— гендиректор оператора газопровода Северный поток-2, а также экс-член совета директоров Транснефти и Роснефти Маттиаса Варнига;
— мать бывшей гимнастки Алины Кабаевой — Любовь Кабаева;
— глава Тульской области Алексей Дюмин;
— сын бывшего вице-премьера России и заместителя руководителя администрации президента Дмитрия Козака — Алексей Козак.
Под санкциями оказались также пять иранских чиновников из Qods Aviation Industry — компании-производителя беспилотников, которые Россия использует в Украине.
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