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Новости > Лондон расширил санкции против России

Лондон расширил санкции против России

Агата Кловская
24.02.23 12:53
96
Лондон расширил санкции против России

Главное: Британия объявила о новых санкциях против России. Лондон ввел запрет на экспорт в Россию всего, что может быть использовано для ведения боевых действий.

Детали: Власти Великобритании в годовщину вторжения российских войск в Украину расширила санкции против страны-агрессора. Об этом сообщается на сайте британского правительства в пятницу, 24 февраля.

«Министр иностранных дел Джеймс Клеверли объявил сегодня о новом пакете скоординированных на международном уровне санкций и мер в сфере торговли в отношении России. В частности, введен запрет на экспорт в Россию всего, что может быть использовано для ведения боевых действий», — говорится в сообщении.

Речь идет о запчастях к самолетам, радиооборудовании, электронных компонентах, которые могут быть использованы в российском ВПК, и, в частности, для производства беспилотников.Под запрет также попадет импорт 140 товаров из железа и стали, включая переработанные в третьих странах.

Санкции введены в отношении компаний, занимающихся производством или ремонтом военной техники: АО Изумруд, АО Завод Элекон, АО Ломо, АО Звезда, ООО Завод Сокол; 34 представителей, связанных с двумя крупнейшими российскими оборонными компаниями Ростех и Алмаз-Антей, а также банков: это Банк Санкт-Петербург, Уралсиб, Зенит, МТС-Банк.

Также в санкционном списке оказались Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики, который входит в состав госкорпорации Росатом, а также Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики.

Кроме того, в санкционный список включены 80 физических лиц. Под санкции, в частности, подпали:

— вице-премьер РФ Александр Новак;

— гендиректор и председатель правления ПАО Аэрофлот Сергей Александровский;

— директор авиационного комплекса Ростех Анатолий Сердюков;

— исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко;

— директор по особым поручениям Ростеха Николай Андрианов;

— первый заместитель гендиректора Ростеха, он же губернатор Самарской области Владимир Артяков.

— гендиректор Росатома Алексей Лихачев;

— гендиректор ООО Газпром Экспорт Елена Бурмистрова;

— председатель совета директоров Газпрома Виктор Зубков;

— ректор РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина Виктор Мартынов.

— гендиректор оператора газопровода Северный поток-2, а также экс-член совета директоров Транснефти и Роснефти Маттиаса Варнига;

— мать бывшей гимнастки Алины Кабаевой — Любовь Кабаева;

— глава Тульской области Алексей Дюмин;

— сын бывшего вице-премьера России и заместителя руководителя администрации президента Дмитрия Козака — Алексей Козак.

Под санкциями оказались также пять иранских чиновников из Qods Aviation Industry — компании-производителя беспилотников, которые Россия использует в Украине.

В тему: Представлен 10 пакет антироссийских санкций.

Тэги: Лондон, Великобритания, Россия, санкции

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