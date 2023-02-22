Стало известно, сколько сейчас весит Саакашвили

Главное: Состояние Михаила Саакашвили ухудшается. Врач говорит, что он сильно похудел.

Детали: Лечащий врач бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Тамара Даварашвили поведала о его здоровье. Сейчас он приходит лечение в тбилисской клинике после длительной голодовки.

Медик сказала: «Состояние больного на сегодняшний день это тенденция к ухудшению, так как масса тела остается очень низкой».

По ее словам, политик сильно похудел: «К 20 февраля вес 67 килограммов 200 граммов, индекс массы тела 18,2. Он очень слаб. Пациент в основном лежит в постели, у него болят конечности, его это сильно мучает, мы ему всячески помогаем, но боль все равно остается. Самое досадное, что питание остается несбалансированным. Рвота и тошнота наблюдались очень редко, но несбалансированное питание нам сильно мешает».

Сообщается, что до октября тот принимал пищу, которая не была идеальной энергетически, но разнообразной.

Она добавила: «Больной не в том состоянии, чтобы мы могли либо начать парентеральное питание, либо поставить ему капельницу. Больной в здравом уме, свободно идет на контакт, что нам остается делать? С октября месяца его состояние начало ухудшаться, он похудел».

Напомним, что политик был задержан в Грузии 1 октября прошлого года. Михаила Саакашвили заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. По первому эпизоду его приговорили к трем годам лишения свободы, а во втором к шести годам. Также Михаил Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007-го года, о погроме телекомпании «Имеди» и о растрате средств из госбюджета.

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