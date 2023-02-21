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Новости > В киевском метро появятся уникальные вагоны

В киевском метро появятся уникальные вагоны

Агата Кловская
21.02.23 14:14
131
В киевском метро появятся уникальные вагоны

Главное: В конце февраля для столичного метрополитена будут закуплены 50 сквозных вагонов. Этого хватит на 10 поездов.

Детали: Власти Киева и метрополитен за счет кредита Европейского банка реконструкции и развития планируют приобрести 50 сквозных вагонов. Об этом в интервью ТСН рассказал начальник Киевского метрополитена Виктор Брагинский.

«Должен начаться второй этап процедуры — в конце февраля состоится аукцион. Согласно нашим техническим условиям, мы планируем закупить именно сквозные вагоны. В мире уже мало кто использует отдельные вагоны, а сквозные — более просторные и могут вместить больше пассажиров», — отметил он.

По словам начальника метрополитена, планируется получить 50 сквозных вагонов — соответственно будет 10 поездов.

Еще столько же хотят купить в рамках проекта Киевский городской электротранспорт при участии Европейского инвестиционного банка. Столичная власть планирует получить эту технику в следующем году.

В тему: На фоне войны в киевском метро в два раза снизилось число пассажиров.

Тэги: Киев, общество, метрополитен, метро, вагон

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