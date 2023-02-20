Япония выделит Украине гигантскую финансовую помощь

Главное: Япония поможет Украине. Финансовая помощь на 5,5 миллиарда долларов.

Детали: Япония обещает серьезно помочь Украине. Об этом сообщил премьер-министр страны Фумио Кисида.

По его словам, нам предоставят дополнительную финансовую помощь в сумме 5,5 миллиардов долларов.

Чиновник добавил, что пригласит президента Украины Владимира Зеленского на онлайн-саммит G7, который запланирован на этой неделе, на котором, как ожидается, лидеры подтвердят свое единство в борьбе с агрессией России против нашей страны и заявят о продолжении поддержки.

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