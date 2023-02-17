Германия, Голландия и Дания сообразят на троих 100 «Леопардов» для Украины

Главное: Нидерланды, Дания и ФРГ дадут Украине 100 танков Leopard. Марк Рютте также добавил, что Амстердам передаст Киеву вместе с Германией и США системы ПВО Patriot.

Детали: Нидерланды вместе с Германией и Данией планируют поставить в Украину практически 100 танков Leopard. Первые танки отправят, как только у них будет боевая готовность. Об этом заявили президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте на совместной пресс-конференции в Киеве в пятницу, 17 февраля.

«Нидерланды вместе с партнерами из Германии, с партнерами из Дании готовятся передать Украине около 100 танков Leopard. Это действительно мощная поддержка для Украины», — рассказал глава государства.

Также глава государства поблагодарил Нидерланды за принятое недавно решение передать Украине ЗРК Patriot.

Он также заявил, что обсудил с Рютте другие потребности украинской армии для «защиты от русского реваншизма».

В свою очередь, Рютте добавил, что Нидерланды вносят ощутимый вклад в поставку танков Leopard-2, обеспечивают необходимую комплектацию и тренировку экипажей.

«Конечно, одним из аспектов является военная помощь, как мы уже анонсировали, и вы, Владимир, вспомнили, вместе с Германией и Данией мы предоставим сотню танков Leopard-1, а также вместе с США и Германией мы предоставим Украине системы ПВО Patriot», — отметил глава нидерландского правительства.

Глава правительства Нидерландов отказался называть точные даты поставки танков. Он подчеркнул необходимость проверки того, есть ли у экипажей боевая готовность.

«Мы хотим это сделать как можно скорее», — добавил Рютте.

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