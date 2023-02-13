Усика уговаривают на бой с Фьюри в Лондоне

Главное: Боксерский поединок между британцем Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком может состояться в Лондоне. Журналисты узнали о желании чемпиона WBC в супертяжелом весе провести объединительный бой дома.

Детали: Тайсон Фьюри надеется получить дополнительное преимущество перед Александром Усиком в поединке за звание абсолютного чемпиона мира.

Как сообщает издание Daily Mail, команда обладателя пояса WBC в супертяжелом весе, очень хочет провести поединок в Лондоне.

Более того, Queensberry Promotions уже забронировали Уэмбли на 29 апреля. Представители британца в данный момент давят на Александра Усика с требованием согласиться на этот поединок в Англии. Основной аргумент - арену в Саудовской Аравии могут не успеть вовремя построить к началу боя.

При этом на более длительный период бой за звание абсолютного чемпиона мира никто откладывать не будет. Стороны понимают, что это может сорвать его статус, поскольку WBC, WBA, IBF и WBO могут потребовать поединка против обязательных претендентов или делать титулы вакантными.

Окончательное решение в данном вопросе ожидается на этой неделе. Если Усик не согласится – Фьюри 29 апреля проведет бой с другим соперником.

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