Верующие УПЦ Хмельнитчины отправили на передовую гуманитарный груз

Главное: В Хмельницкой области верующие Украинской Православной Церкви собрали гуманитарный груз для военных ВСУ.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, протоиерей Валерий Кострица и религиозная община храма в честь святой блаженной Ксении села Нижнее передали очередную помощь воинам ВСУ, продукты питания домашнего приготовления, а днями раньше — 12 тыс. гривен, которые верующие собрали во время Рождественских праздников.

К делам благотворительности приобщились прихожане Свято-Михайловского храма города Деражня. Община закупило продуктов питания на 5 тыс. грн. Помощь передали через волонтера Александра Ересько, лично доставляющего продукты на передовую воинам.

Как сообщалось ранее, прихожане Свято-Успенского храма и храма в честь Всех Святых закупили военную амуницию для защитников.

В тему: Запорожская епархия УПЦ передала гуманитарную помощь на передовую.