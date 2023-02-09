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Новости > Ермак принес отличную весть по дальнобойному оружию и самолетам для Украины

Ермак принес отличную весть по дальнобойному оружию и самолетам для Украины

Александр Панько
09.02.23 15:35
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Ермак принес отличную весть по дальнобойному оружию и самолетам для Украины

Главное: Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что вопрос дальнобойного оружия и самолетов для Украины решен. Президент Владимир Зеленский активно обсуждал вопрос поставок самолетов и ракет большой дальности с европейскими лидерами.

Детали: Украина решила с западными союзниками вопрос поставок истребителей и дальнобойного оружия. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак в Telegram в четверг, 8 февраля.

«Вопрос дальнобойного оружия и истребителей для Украины решен. Детали чуть позже. Ау, болото (Россия), что с лицом?», — написал Ермак.

 

Как известно, президент Украины Владимир Зеленский активно обсуждал вопрос поставок самолетов и дальнобойных ракет с лидерами Британии, Франции и Германии.

В тему: Бронетехника и дальнобойное оружие: Украина получит от Британии мощнейший пакет военной помощи.

Тэги: общество, новости Украины, Андрей Ермак, война в Украине, дальнобойное оружие, самолеты

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