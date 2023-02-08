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Новости > Зеленский отправился в Великобританию, — Sky News

Зеленский отправился в Великобританию, — Sky News

Агата Кловская
08.02.23 11:39
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Зеленский отправился в Великобританию, — Sky News

Главное: Сегодня, 8 февраля, Владимир Зеленский прибудет в Великобританию. Там он намерен встретиться с премьером страны Риши Сунаком и украинскими военными.

Детали: Президент Украины Владимир Зеленский сегодня прибудет в Великобританию для встречи с Риши Сунаком и украинскими военными. Об этом сообщает британский телеканал, ссылаясь на Офис премьера страны.

Также в британских СМИ появилась информация о том, что глава государства Владимир Зеленский встретится с главой Минобороны Великобритании Беном Уоллесом.

Президент встретится и с руководителями обороны и безопасности Британии, чтобы обсудить детали расширенной программы обучения украинских бойцов.

Кроме этого, Зеленский выступит перед парламентом Великобритании. Об этом сообщил в Twitter журналист Патрик Винтур. По его словам, после выступления Зеленского Лондон объявит новые санкции против России.

«Перед саммитом ЕС Владимир Зеленский обратится в парламент Великобритании, а позже Британия объявит о дальнейших санкциях, в том числе против тех, кто помогал Путину обогатиться, и компаний, получающих прибыль от военной машины Кремля», — пишет журналист.

Отметим, что официальных комментариев лично от президента Владимира Зеленского по поводу визита в Британию, или от его Офиса, и вообще представителей украинской власти не было.

В тему: В Британии назвали единственный эффективный способ установления мира в Украине.

Тэги: Великобритания, политика, Владимир Зеленский, Риши Сунак, война в Украине

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