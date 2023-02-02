В энергосистеме Украины снизился дефицит электроэнергии, — «Укрэнерго»

Главное: Сейчас генерирующих мощностей в энергосистеме достаточно, чтобы покрыть около 80% потребности потребителей в Украине. Сетевые ограничения — только в Одесской области.

Детали: В Украине несколько уменьшилось потребление электроэнергии, и снизился дефицит в энергосистеме, хотя он все еще остается существенным. Об этом сообщает «Укрэнерго» в четверг, 2 февраля.

Указано, что сейчас генерирующих мощностей в системе достаточно, чтобы покрыть около 80% потребности потребителей. На одной из электростанций был выведен из ремонта и включен в работу блок. Также увеличилось производства электроэнергии гидроэлектростанциями.

Кроме того, на двух подстанциях в восточном и центральном регионах страны был завершен ремонт трансформаторного оборудования, поврежденного ракетными атаками россиян осенью прошлого года. Идет подготовка к их включению в работу. Это позволит вывести блоки на электростанциях.

Сегодня были увеличены лимиты потребления электроэнергии для регионов. Их превышение не фиксируется.

«Сетевые ограничения — только в Одесской области», — отметили в «Укрэнерго».

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