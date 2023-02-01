Польша хочет вдвое сократить время обучения украинских танкистов

Главное: Польша может вдвое сократить сроки обучения украинских военных на боевых танках Leopard. Если раньше время обучения занимало 10 недель, то сейчас оно может сократиться до 5 недель.

Детали: Польша стремится сократить время обучения украинских военных на боевых танках Leopard с десяти до пяти недель. Об этом сообщает Reuters.

По данным издания, в селе Свентошув на западе Польши, недалеко от границы с Германией, расположен один из трех тренировочных центров Leopard в Европе.

Польские военные отказались подтвердить, где именно будут проходить учения украинских военных, но военные эксперты говорят, что наиболее вероятным местом является цент в Свентошув.

«Возможно или вероятно, что обучение украинских экипажей танкам Leopard будет проходить в Свентошуве, но нельзя исключать и другие места», — сказал военный эксперт Якуб Павловский.

В учебном центре, оборудованном тренажерами, могут проходить обучение сразу 14 экипажей по четыре человека в каждом. До этого учеба на Leopard занимала около 10 недель, однако, по словам инструкторов, это время можно сократить до пяти.

«Если мы интенсифицируем обучение (путем максимального увеличения количества — ред.) инструкторов, наше время и наши выходные, мы сможем обучить целый экипаж через пять недель», — сказал командир польского учебного центра Leopard майор Мацей Банашинский.

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