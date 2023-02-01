Израиль может предоставить Украине военную помощь

Главное: Израиль может предоставить Украине не только гуманитарную помощь. Сейчас поднят вопрос о предоставлении еще и военной помощи.

Детали: В Израиле рассматривают вопросы предоставления Украине «других видов помощи». Кроме гуманитарной, в том числе и военной. Об этом заявил премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху в интервью CNN, которое цитирует The Jerusalem Post.

По его словам, также Израиль противодействует производству Ираном оружия, которое «используется против Украины».

«Израиль также, откровенно говоря, действует способами, которые я не буду перечислять здесь против производства оружия Ирана, что используется против Украины», — сказал Нетаньяху.

Как цитирует премьера издание, на фоне беспокойства по поводу «сложных отношений» с Россией и не только, в Израиле «рассматривают возможность» предоставления Украине «других видов помощи».

Об израильско-российских отношениях он сказал так: «У нас с Россией сложные отношения, потому что недалеко отсюда, в нескольких милях отсюда, на нашей северной границе с Сирией, израильские самолеты и российские самолеты летают на небольшом расстоянии друг от друга. Россия находится в военной части Сирии. Иран пытается закрепиться в Сирии прямо у нашей северной границы, как они сделали в Ливане с «Хезболлой».

Поэтому, отвечая на вопрос, будет ли он рассматривать возможность предоставления военной поддержки Украине, Нетаньяху сказал, что «я, конечно, рассматриваю это» (так цитирует его слова The Jerusalem Post), отметив, что США недавно забрали 250 000 хранившихся в снарядов Израили и передали их Украине.

«Это решение (США), и это хорошо, у меня с этим нет проблем», — подытожил Нетаньяху.

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