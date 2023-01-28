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Новости > Генштаб ВСУ сообщает, что Россия потеряла в войне 125 510 солдат

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия потеряла в войне 125 510 солдат

Агата Кловская
28.01.23 13:12
277
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия потеряла в войне 125 510 солдат

Главное: РФ потеряла в войне 125 510 солдат. Уничтожено 3 189 танков.

Детали: Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ рассказал о потерях россиян на субботу, 28 января.

Сообщается, что погибли уже 125 510 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 3 189 танков, 6 344 боевые бронированные машины, 2 188 артиллерийских систем, 453 реактивные системы залпового огня, 221 средство ПВО, 293 самолета, 284 вертолета, 1 947 БПЛА оперативно-тактического уровня, 796 крылатых ракет, 18 кораблей/катеров, 5 027 единица автомобильной техники и автоцистерн, а также 199 единиц специальной техники.

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Тэги: общество, Россия, война, Генштаб, ВСУ, новости Украины

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