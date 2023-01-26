Стало известно, когда Германия передаст Украине танки Leopard 2

Главное: До конца марта Германия планирует передать Украине танки Leopard 2. Украинские военные совсем скоро начнут проходить обучение на них.

Детали: Германия планирует передать танки Leopard 2 для ВСУ уже до конца марта. Министр обороны Борис Писториус убежден, что это произойдет вовремя, чтобы укрепить Украину. Об этом пишет Focus Online.

Как пишет издание, Писториус пообещал Украине передать танки уже к концу первого квартала текущего года.

Отвечая на вопрос, будет ли это вовремя, чтобы укрепить Украину перед возможным весенним наступлением России, министр обороны Германии сказал, что насколько ему известно, это будет «вовремя».

Тем временем в Германии украинские военные уже до конца января начнут обучение на БМП Marder, а чуть позже — на танках Leopard 2.

Отмечается, что обучение будет проходить на тренировочном полигоне в Германии.

По словам Писториуса, в случае с Marder занятия стартуют «до конца января», а с Leopard 2 — «чуть позже».

Министр отметил, что ожидает передачу первой партии Leopard 2 Украине «в конце марта или в начале апреля».

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