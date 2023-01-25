Германия решила поставить Украине танки Leopard 2, — СМИ

Главное: Немецкие издания заявили, что Берлин одобрил поставки для Вооруженных сил Украины своих основных боевых танков. Также Германия разрешит другим странам реэкспорт в Украину этих боевых машин.

Детали: Германия приняла решение поставить Украине свои основные боевые танки Leopard 2. Об этом сообщает немецкое издание Spiegel во вторник, 24 января.

СМИ отметчает, что другие союзники также планируют поставить в Украину танки Leopard 2 из своих запасов. В связи с этим, федеральное правительство Германии планирует разрешить реэкспорт таких танков другими государствам, в частности Польшей.

Издание The Wall Street Journal сообщило во вторник, 24 января, что Соединенные Штаты в свою очередь рассматривают возможность поставки своих основных боевых танков Abrams. Аналогичное решение также рассматривает и Франция.

Издание считает, что решению Германии предшествовали интенсивные консультации с союзниками, «особенно в Вашингтоне».

В частности, там обращают внимание, что канцлер Германии Олаф Шольц ранее подчеркнул, что готов поставлять боевые танки лишь вместе с другими союзниками, в частности США.

СМИ добавляет, ссылаясь на свои источники, что немецкие танки Leopard якобы происходят из складов Бундесвера.

Кроме того, в будущем могут быть подготовлены к передаче Украине и боевые танки из складов промышленности.

В свою очередь информационное агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с вопросом о передаче немецких танков, сообщает, что Германия в среду, 25 января, разрешит Польше реэкспорт в Украину танков Leopard немецкого производства.

Собеседники СМИ попросили не называть их имен, поскольку это решение носит частный характер.

Законодательство ФРГ требует разрешения на реэкспорт своего военного оборудования. Таким образом, сотни танков Leopard, которые ныне находятся в Европе, могут отправить в Украину лишь после согласия Берлина.

Норвегия также рассматривает возможность передать Украине до восьми немецких танков Leopard 2. Об этом сообщает Dagens Naeringsliv.

СМИ сообщает, что Осло может передать Киеву до восьми из 36 своих танков Leopard 2.

Правительство также планирует принять решение о закупке новых танков.

В свою очередь Нидерланды рассматривают возможность купить у Германии танки Leopard 2, которые они ранее взяли в аренду, чтобы после подарить их Украине. Об этом заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте интервью изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Мы взяли их (танки Leopard 2) в аренду, значит, мы можем их купить. Значит, мы можем их подарить (Украине)», — заявил он.

По словам главы нидерландского правительства, если покупка танков Украине имеет смысл в более крупном пакете с другими государствами, такими как Финляндия и Португалия, то «мы готовы рассмотреть этот вопрос».

Рютте подчеркнул, что окончательное решение пока еще не принято.

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