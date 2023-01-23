Нежинская епархия УПЦ собрала более 160 тыс грн на благотворительном фестивале для ВСУ

Главное: Нежинская епархия Украинской Православной Церкви собрала более 160 тыс. грн во время XIV Рождественского благотворительного фестиваля «Христос рождается! Славим Его!».

Детали: Фестиваль колядок проходил онлайн, с 24 декабря по 19 января, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии.

В ходе фестиваля проводился сбор пожертвований на Вооруженные силы Украины.

«В фестивале приняло участие 29 коллективов и 220 участников. В настоящее время собрано более 160 тысяч гривен (сбор пожертвований продолжается). Спасибо всем, кто присоединился к проведению фестиваля и всем, кто жертвовал. Мира всем и Божьего благословения», — поделились в епархии.

Пресс-служба Нежинской епархии подготовила видеофильм по итогам фестиваля.

В тему: На Кировоградщине состоялся благотворительный фестиваль УПЦ в пользу ВСУ.