Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Шмыгаль пообещал «справедливые отключения» света

Шмыгаль пообещал «справедливые отключения» света

Александр Панько
22.05.24 11:44
71
Шмыгаль пообещал «справедливые отключения» света

Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил Министерству энергетики и НЭК «Укрэнерго» разработать проект правительственного постановления по «справедливым графикам» отключений потребителей от электроэнергии. Об этом он сообщил в Telegram по итогам заседания правительства.

«Ситуация в энергетике тяжелая. Из-за значительного дефицита продолжаем рекордные объемы импорта электроэнергии из Европы. Но импорт не позволяет перекрыть потери от российского террора. Поэтому „Укрэнерго“ вынуждено прибегать к почасовым отключениям электроэнергии для предприятий и граждан», — написал Шмыгаль.

По его словам, сейчас очень важна сознательная позиция каждого потребителя, а также важно, чтобы графики отключения потребителей были рациональными, справедливыми и равномерными.

«Минэнерго и „Укрэнерго“ предоставлено поручение разработать проект соответствующего правительственного постановления по справедливым графикам отключений потребителей. Этот документ также должен содержать перечень критически важных для государства объектов, нуждающихся в приоритетном электроснабжении, и очередность распределения предельной мощности между другими потребителями, не входящими в перечень критически важных», — добавил глава Кабмина.

Напомним, «Укрэнерго» уже призывает украинцев готовиться к непростой зиме.

Тэги: общество, новости Украины, Денис Шмыгаль, отключение света

Комментарии

Статьи

11.05.24 18:53

ТОП 7 фильмов о материнстве

Автор: Агата Кловская

Дайджест

Сергей Вязьмикин: налоговые «скрутки», крышевание схем и роскошная жизнь в Монако
22.05.24 11:05

Сергей Вязьмикин: налоговые «скрутки», крышевание схем и роскошная жизнь в Монако

Автор: Александр Панько

Выбор редакции
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
22.05.24 11:30

Украина хочет сдать в аренду более ста тысяч гектаров сельскохозяйственных земель

22.05.24 11:18

Олег Бахматюк: сбежавший в Вену олигарх до сих пор контролирует крупный водочный завод Украины, - СМИ

22.05.24 11:16

Россия решила в одностороннем порядке «отодвинуть» границу с Литвой и Финляндией в Балтийском море

22.05.24 10:59

«Укрэнерго» уже призывает украинцев готовиться к непростой зиме

22.05.24 10:43

Зеленский рассказал, почему окупантам удалось прорвать границу на Харьковщине

22.05.24 10:37

Россия начала учения с ядерным оружием

22.05.24 10:21

ФБР хотела убить Трампа?

22.05.24 10:07

Пожар в Киевской области: погибла целая семья

22.05.24 09:21

Большие подорлики: редкие хищные птицы стали облетать Украину из-за войны

22.05.24 11:16

Россия решила в одностороннем порядке «отодвинуть» границу с Литвой и Финляндией в Балтийском море

22.05.24 10:59

«Укрэнерго» уже призывает украинцев готовиться к непростой зиме

22.05.24 10:37

Россия начала учения с ядерным оружием

22.05.24 09:07

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 496 370 солдат

21.05.24 16:16

Женщин-медиков не будут принимать на работу без военного билета и учета в ТЦК

21.05.24 15:15

Евросоюз одобрил передачу Украине доходов от замороженных активов РФ

21.05.24 10:30

Александра Усика отстранили от бокса после победы над Фьюри

21.05.24 09:21

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 495 070 солдат

20.05.24 16:57

В Украине повестки начнут рассылать по почте

20.05.24 16:31

МУС просит ордера на арест для Нетаньяху и лидеров ХАМАС

15.05.24 16:16

Украинцам разъяснили, когда заработает е-кабинет военнообязанного и заменит ли он поход в ТЦК

16.05.24 09:58

Шольц призвал украинских беженцев идти работать

15.05.24 13:56

Путин сделал заявление о мирных переговорах с Украиной

16.05.24 09:48

Покушение на Фицо: как сейчас себя чувствует премьер Словакии

15.05.24 14:37

Очередная российская авиабомба упала на территории РФ

15.05.24 16:53

Швеция может рассмотреть отправку войск в Украину, но при одном условии

16.05.24 11:27

В Украине резко подскочил спрос на электромобили

15.05.24 16:34

Счастье от ума? Ученые дали ответ на важный вопрос

15.05.24 15:41

Оказалось, что стресс может спровоцировать страшную болезнь

16.05.24 10:23

Как оказалось, Фицо предвидел покушение еще месяц назад

Фото и Видео
Зеленский рассказал, почему окупантам удалось прорвать границу на Харьковщине
Зеленский рассказал, почему окупантам удалось прорвать границу на Харьковщине
Зеленский рассказал, почему окупантам удалось прорвать границу на Харьковщине
Зеленский рассказал, почему окупантам удалось прорвать границу на Харьковщине
Россия начала учения с ядерным оружием
Россия начала учения с ядерным оружием
Глава МИД Германии Бербок прибыла в Киев
Глава МИД Германии Бербок прибыла в Киев
Лавров назвал Путина ишаком
Лавров назвал Путина ишаком
На Хьюстон обрушился смертоносный ураган – появилось видео последствий
На Хьюстон обрушился смертоносный ураган – появилось видео последствий
В Новороссийске раздались взрывы. Повреждены две нефтебазы и два терминала
В Новороссийске раздались взрывы. Повреждены две нефтебазы и два терминала
В России эпично вспыхнуло круизное судно – видео пожара
В России эпично вспыхнуло круизное судно – видео пожара
В России сошел с рельсов поезд. Загорелись цистерны с горючим
В России сошел с рельсов поезд. Загорелись цистерны с горючим
Из Тисы достали тело очередного уклониста в гидрокостюме
Из Тисы достали тело очередного уклониста в гидрокостюме
На оккупированной территории Донбасса подорвали автомобиль российского депутата
На оккупированной территории Донбасса подорвали автомобиль российского депутата
fraza.com
Новости блогосферы
02.05.24 21:19

Война в Украине: ВПК и промышленность сторон
19.03.24 22:31

Война в Украине продлится до мая 2025 года?
25.02.24 19:26

Когда закончится война и что делать?
14.01.24 21:58

Третья мировая война начнется в конце 2024 года

Опрос

Чего вы ждете от 2024 года?

посмотреть результаты
© 2024 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.