Шмыгаль пообещал «справедливые отключения» света

Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил Министерству энергетики и НЭК «Укрэнерго» разработать проект правительственного постановления по «справедливым графикам» отключений потребителей от электроэнергии. Об этом он сообщил в Telegram по итогам заседания правительства.

«Ситуация в энергетике тяжелая. Из-за значительного дефицита продолжаем рекордные объемы импорта электроэнергии из Европы. Но импорт не позволяет перекрыть потери от российского террора. Поэтому „Укрэнерго“ вынуждено прибегать к почасовым отключениям электроэнергии для предприятий и граждан», — написал Шмыгаль.

По его словам, сейчас очень важна сознательная позиция каждого потребителя, а также важно, чтобы графики отключения потребителей были рациональными, справедливыми и равномерными.

«Минэнерго и „Укрэнерго“ предоставлено поручение разработать проект соответствующего правительственного постановления по справедливым графикам отключений потребителей. Этот документ также должен содержать перечень критически важных для государства объектов, нуждающихся в приоритетном электроснабжении, и очередность распределения предельной мощности между другими потребителями, не входящими в перечень критически важных», — добавил глава Кабмина.

Напомним, «Укрэнерго» уже призывает украинцев готовиться к непростой зиме.