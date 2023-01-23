На Кировоградщине состоялся благотворительный фестиваль УПЦ в пользу ВСУ

Главное: В Кировоградской области священнослужители и прихожане Иоанно-Зачатьевского храма города Гайворон собрали и передали на нужды ВСУ гуманитарную помощь.

Детали: Во время рождественских праздников в Иоанно-Зачатьевском храме проводился благотворительный фестиваль рождественских колядок «Новая Радость», во время которого собирались пожертвования на нужды ВСУ, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии.

«Прихожане храма колядуя и щедруя жителям города, также собирали пожертвования на нужды военнослужащих, защищающих родную Украину от российских оккупантов. Для воинов, выполняющих свой гражданский долг по защите территориальной целостности нашей Родины, на собранные средства были приобретены генератор и 2 буржуйки. Кроме этого, были собраны теплые вещи, вкусности, продукты питания, тушенка, консервация, перчатки, более 100 пар носков, изготовлено трудами прихожан 140 окопных свечей, средства гигиены», — поделились на приходе.

Собранный груз волонтеры отправили на передовую.

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