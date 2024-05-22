Михаил Мудрик снова остался без главного тренера

52-летний аргентинский тренер Маурисио Почеттино покинул пост наставника лондонского «Челси».

Эту информацию сообщил авторитетный британский инсайдер Мэтт Лав, а подтвердил Фабрицио Романо. Позже лондонский клуб выступил с официальным заявлением о прекращении сотрудничества.

Отмечается, что лондонский клуб и аргентинский наставник разорвали отношения по взаимному согласию сторон. Почеттино принял решение покинуть «пенсионеров» после разговора с руководством клуба.

Почеттино возглавил клуб в начале сезона 2023/24 и сумел финишировать с «Челси» в турнирной таблице АПЛ на шестом месте, что позволит лондонцам в следующем сезоне сыграть в еврокубках.

Отметим, что за «Челси» выступает один из лидеров сборной Украины Михаил Мудрик.

Напомним, Почеттино пришел в «Челси» в мае минувшего года.