«Слуга народа» попал в скандал из-за покупки роскошного особняка во время войны

Главное: Депутат от «Слуги народа» Павел Халимон во время войны купил роскошный особняк в Киеве за 10 млн грн. Он уже подал в отставку с должности главы Черниговской областной организации партии.

Детали: Заместитель руководителя парламентской фракции «Слуга народа» Павел Халимон приобрел роскошный особняк стоимостью миллионы гривен, оформив его на другое лицо. Об этом говорится в расследовании Украинской правды.

Сделка состоялась в июне 2022 года. Согласно договору купли-продажи особняка на Печерских холмах в столице, дом вместе с земельным участком площадью в 10 соток стоил 10 миллионов 300 тысяч гривен, из которых стоимость дома составляла 6,5 миллиона гривен, а участка — 3,8 миллиона гривен. Но согласно сайтам по продаже недвижимости, дома вблизи Ботанического сада аналогичной площади стоят около 50-60 миллионов гривен.

Журналисты узнали, что продавцом был архиерей Православной церкви Украины Александр Драбинко. По его словам, продажей дома через риэлтора занимался его брат. Личностей покупателей, Драбинко, мол, не знает. Особняк якобы продал дешевле, потому что нужны были деньги, а реальной цены «никто не давал по многим причинам».

Согласно данным в закрытом реестре, владельцем является не народный депутат Халимон, а гражданка Котеленец Анастасия Николаевна. О ней практически нет информации в сети, кроме закрытого аккаунта в Instagram. В то же время, по данным УП, в 2021 году в ее собственности появилось 45 земельных участков в Черниговской области общей площадью около 80 гектаров.

Также журналисты, подтвердили, что Халимон действительно постоянно проживает в элитной недвижимости на Печерских холмах.

УП не удалось получить комментарий ни от Халимона, ни от Котеленец: услышав вопрос, они бросили трубки.

Тем временем глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что нардеп Павел Халимон будет уволен с должности заместителя.

«Если ты народный депутат и имеешь пару лишних миллионов гривен, то ты должен помочь своей стране. Это твоя обязанность. Поэтому, конечно, нравственная составляющая этого поступка противоречит нашим ценностям и нашему видению того, чем во время войны должен заниматься народный депутат. За это Павел Халимон будет уволен с должности заместителя председателя нашей фракции», — написал он в Telegram.

По словам Арахамии, что касается других форм ответственности, Слуга народа призывает правоохранительные органы приступить к расследованию и дать юридическую оценку этим событиям.

Также в «Слуге народа» приняли отставку депутата Халимона с должности главы партячейки в Черниговской области. Об этом сообщает пресс-служба партии.

Отмечается, что исполняющий обязанности главы Черниговской областной организации партии будет назначен вскоре в соответствии с уставом партии.

«Решение об избрании нового председателя областной организации будет принято на конференции/сборах областной организации в определенные уставом партии сроки», — пишет пресс-служба.

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