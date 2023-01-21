На Ровенщине верующие УПЦ передали гуманитарную помощь в дом престарелых

Как устроена итальянская мафия?
Минобороны Украины «пилит» деньги на питании для солдат, - результаты расследования
В Рамштайне не решились передать Украине танки
Джордж Сорос платил влиятельным СМИ за «правильное» освещение событий
В Германии начался очередной Рамштайн
В Украине улучшилась ситуация с электроэнергией
Украинцев предупредили о возможном ракетном ударе с моря
Глава ЦРУ Уильям Бернс тайно приехал в Киев, чтобы рассказать о планах Путина
Численность армии РФ за сутки стала почти на 800 человек меньше. Сводка Генштаба за 20 января
СБУ убила агента ГУР, благодаря которому Россия не смогла захватить Киев
Европарламент проголосовал за создание трибунала для Путина