На Ровенщине верующие УПЦ передали гуманитарную помощь в дом престарелых

Главное: На Ровенщине в поселке Мизоч верующие храма в честь Рождества Богородицы Украинской Православной Церкви посетили жителей дома престарелых в селе Будераж.

Детали: Как сообщает Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на rivne.church.ua, во время рождественских праздников в храме было собрано 5 тысяч гривен для помощи одиноким пожилым людям.

Настоятель прихода поселка Мизоч протоиерей Александр Карпюк отметил, что традиция жертвовать деньги на помощь нуждающимся в приходе началась давно.

На собранные пожертвования для одиноких стариков были приобретены и переданы памперсы, ананасы, мандарины и бананы. Также жителей и работников заведения верующие УПЦ поздравили рождественскими колядками.