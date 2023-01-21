Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > На Ровенщине верующие УПЦ передали гуманитарную помощь в дом престарелых

На Ровенщине верующие УПЦ передали гуманитарную помощь в дом престарелых

Александра Кудрявцева
21.01.23 17:15
70
На Ровенщине верующие УПЦ передали гуманитарную помощь в дом престарелых
Главное: На Ровенщине в поселке Мизоч верующие храма в честь Рождества Богородицы Украинской Православной Церкви посетили жителей дома престарелых в селе Будераж.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на rivne.church.ua, во время рождественских праздников в храме было собрано 5 тысяч гривен для помощи одиноким пожилым людям.
 
Настоятель прихода поселка Мизоч протоиерей Александр Карпюк отметил, что традиция жертвовать деньги на помощь нуждающимся в приходе началась давно.
 
На собранные пожертвования для одиноких стариков были приобретены и переданы памперсы, ананасы, мандарины и бананы. Также жителей и работников заведения верующие УПЦ поздравили рождественскими колядками.
 
В тему: На Ровенщине верующие УПЦ передали помощь воинам и малообеспеченным семьям.
 

Тэги: гуманитарная помощь, УПЦ, Ровенская епархия

Комментарии

Статьи

20.01.23 19:32

Мирные переговоры Украины и РФ - какова перспектива? <обновляется онлайн>

Автор: Александр Панько

Дайджест

Как устроена итальянская мафия?
19.01.23 16:15

Как устроена итальянская мафия?

Автор: Михаил Масонов

Выбор редакции
С начала 2023 года мобилизация в Украине превратилась в массовый отлов мужчин
С начала 2023 года мобилизация в Украине превратилась в массовый отлов мужчин
С начала 2023 года мобилизация в Украине превратилась в массовый отлов мужчин
С начала 2023 года мобилизация в Украине превратилась в массовый отлов мужчин
Психолог рассказала, как надо дышать, чтобы успокоиться
Психолог рассказала, как надо дышать, чтобы успокоиться
Первая леди Франции Брижит Макрон хотела «украсить» Собор Парижской Богоматери фаллосом
Первая леди Франции Брижит Макрон хотела «украсить» Собор Парижской Богоматери фаллосом
Астрономы сообщили о десятках НЛО в небе над Киевом
Астрономы сообщили о десятках НЛО в небе над Киевом
Хозяева Украины VS Хозяева мировых денег. Схватка начинается
Хозяева Украины VS Хозяева мировых денег. Схватка начинается
Цивилизация ужасов: английская и американская культуры относятся к смерти как-то по-особенному...
Цивилизация ужасов: английская и американская культуры относятся к смерти как-то по-особенному...
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
21.01.23 14:12

Минобороны Украины «пилит» деньги на питании для солдат, - результаты расследования
20.01.23 16:49

Названа причина аномального тепла в Украине
20.01.23 16:34

В Рамштайне не решились передать Украине танки
20.01.23 16:16

Священники УПЦ рассказали о Рождественской духовной миссии для ВСУ на Донбассе
20.01.23 16:15

«Динамо» может покинуть еще один лидер
20.01.23 16:10

Галлюциногены скоро будут отпускать... по рецепту
20.01.23 15:49

В Кремле признали, что надежд на улучшение отношений с США нет
20.01.23 15:30

Житомирская епархия УПЦ передала помощь переселенцам
20.01.23 15:21

На Луганщине оккупанты отравились паленой водкой
20.01.23 15:02

На Полтавщине УПЦ провели благотворительную ярмарку для ВСУ
21.01.23 14:12

Минобороны Украины «пилит» деньги на питании для солдат, - результаты расследования
20.01.23 16:34

В Рамштайне не решились передать Украине танки
20.01.23 12:31

Джордж Сорос платил влиятельным СМИ за «правильное» освещение событий
20.01.23 12:18

В Германии начался очередной Рамштайн
20.01.23 11:57

В Украине улучшилась ситуация с электроэнергией
20.01.23 10:56

Украинцев предупредили о возможном ракетном ударе с моря
20.01.23 09:59

Глава ЦРУ Уильям Бернс тайно приехал в Киев, чтобы рассказать о планах Путина
20.01.23 09:43

Численность армии РФ за сутки стала почти на 800 человек меньше. Сводка Генштаба за 20 января
19.01.23 15:19

СБУ убила агента ГУР, благодаря которому Россия не смогла захватить Киев
19.01.23 13:54

Европарламент проголосовал за создание трибунала для Путина
17.01.23 22:07

Новым министром обороны Германии стал «пророссийский» Борис Писториус
16.01.23 10:39

Перед ракетным ударом в Днепре подростки фотографировали ТЭС и звонили в Россию
18.01.23 14:11

Вертолет рухнувший сегодня в Броварах имел ряд «врожденных» проблем и был уже б/у
17.01.23 10:37

Электроэнергетический коллапс может произойти в Киеве в любой момент, - Кличко
16.01.23 11:57

В «Укрэнерго» рассказали, где в Украине применяются аварийные отключения света
17.01.23 16:20

На украинских АЗС дешевеет топливо
17.01.23 15:57

ОП принял отставку Арестовича
18.01.23 14:40

Путин сделал очередное циничное заявление о войне в Украине
16.01.23 13:19

Украина и ЕС подписали меморандум на 18 млрд евро помощи
17.01.23 17:19

Военнообязанным украинцам запретили покидать место жительства без разрешения военкома
Фото и Видео
Галлюциногены скоро будут отпускать... по рецепту
Галлюциногены скоро будут отпускать... по рецепту
Галлюциногены скоро будут отпускать... по рецепту
Галлюциногены скоро будут отпускать... по рецепту
В Украине вследствие войны без вести пропали не менее 345 детей
В Украине вследствие войны без вести пропали не менее 345 детей
Резиденцию Путина под Москвой прикрыли «Панцырем»
Резиденцию Путина под Москвой прикрыли «Панцырем»
Запад уже сейчас должен сделать больше для Украины, — Рютте
Запад уже сейчас должен сделать больше для Украины, — Рютте
Одна из версий крушения вертолета в Броварах - диверсия
Одна из версий крушения вертолета в Броварах - диверсия
На Киевщине четверо детей провалились под лед, двое погибли
На Киевщине четверо детей провалились под лед, двое погибли
Возле детского сада в Броварах рухнул вертолет. Есть погибшие
Возле детского сада в Броварах рухнул вертолет. Есть погибшие
На коронации Карла III может быть большой скандал
На коронации Карла III может быть большой скандал
Момент попадания ракеты в многоэтажку в Днепре попал на видео
Момент попадания ракеты в многоэтажку в Днепре попал на видео
Представительница России показала fuck со сцены на конкурсе «Мисс Вселенная»
Представительница России показала fuck со сцены на конкурсе «Мисс Вселенная»
fraza.com
Новости блогосферы
06.01.23 12:01

BlackRock подталкивает легализацию криптовалюты в Украине
02.01.23 17:52

ДТЭК откровенно лжет украинцам?
28.12.22 11:14

Украинская власть готовится к рейдерскому захвату имущества УПЦ
15.12.22 23:45

Украинская власть не выплачивает деньги семьям погибших украинских бойцов

Опрос

Вы уже получили мобилизационную повестку из украинского военкомата?

посмотреть результаты
© 2023 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.