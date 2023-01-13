Митрополит УПЦ рассказал о Рождественской духовной миссии для ВСУ на Донбассе

Главное: Глава Синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и другими военными формированиями Украины митрополит Августин (Маркевич) рассказал о духовной Рождественской миссии, которая продолжается на Донбассе.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Youtube-канал «Военное духовенство УПЦ», духовенство Украинской Православной Церкви с рождественскими поздравлениями и подарками посетили подразделения ВСУ и ГСЧС.

«Прошедший год был насыщенным: и Всеукраинский крестный ход за мир, и гуманитарная помощь, миллионы тонн. Дай Бог, чтобы наши Вооруженные Силы, все, кто задействован в противостоянии врагу, быстрее добились победы. Эта поездка меня убедила в том, что смотрят не на то, что говорят, а на то, что делают... Кто-то упрекает, определяет уровень патриотизма, руководствуясь теоретическими соображениями, но наши дела свидетельствуют о том, что Церковь во главе с Блаженнейшим Митрополитом Онуфрием вместе с народом», — поделился владыка Августин.

Священники поздравляют защитников подарками и рождественскими колядками. Коллектив колядников возглавил «Голос страны» протоиерей Александр Клименко.

Митрополит Августин отметил, что увидел «вдохновение и оптимизм» командиров и личного состава наших защитников.

«Нас приветливо и дружелюбно встречали и в подразделениях, и на блокпостах. Радостно принимали подарки и поздравления. Военные радовались нашему приезду, потому что понимают важное место священника рядом с воином, благодарили за молитвы, просили дальнейших молитв и поддержки...Только любовь к Родине, осознание своей ответственности за выполнение гражданского, патриотического долга может спасти народ и укреплять в противостоянии агрессору», — подчеркнул владыка Августин.

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