Запорожские священники УПЦ передали помощь на передовую и в реабилитационный центр

Главное: Запорожские священники протоиерей Андрей Антонюк и иерей Иоанн Юрцун посетили наших воинов-защитников, находящихся на передней линии обороны.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, священники передали праздничные подарки воинам, продукты питания, средства гигиены, теплые вещи.

Воины также на праздники посетили богослужение. Священник Андрей Антонюк отслужил молебен о мире в Украине.

Клирик храма Святого Апостола Иоанна Богослова протоиерей Дмитрий Лопатко поздравил пациентов реабилитационного центра Международной антинаркотической ассоциации.

«После совершения праздничного рождественского молебна отец Дмитрий обратился с напутственным словом. Он поздравил всех с Рождеством Христовым, а также в связи с этим праздником рассказал о смысле воплощения Сына Божьего и о том, что каждый христианин должен сделать, чтобы его сердце не осталось чуждым плодов Промысла Божьего», — поделились в епархии.

В тему: Ровенская епархия УПЦ передала автомобиль для ВСУ в Бахмут.