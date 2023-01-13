Ровенская епархия УПЦ передала автомобиль для ВСУ в Бахмут

Главное: Автомобиль, который приобрели за деньги, собранные во время акции «Благодарим Бога! Молимся о ВСУ!», Ровенская епархия передала в Бахмут.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Ровенской епархии УПЦ, архиепископ Пимен 12 января освятил внедорожник и передал военному в одно из спецподразделений Сил специальных операций ВСУ.После освящения защитник Украины передал флаг подразделения со словами благодарности Ровенской епархии.

Автомобиль был зарегистрирован в Острожском военном комиссариате. Находящийся несколько дней в отпуске военнослужащий поедет на нем на фронт.

Как сообщалось ранее, Священники Украинской Православной Церкви доставили очередной гуманитарный груз в отделение экстренной медицинской помощи центральной городской больницы в честь иконы Божией Матери «Песчанская» города Изюм Харьковской области.