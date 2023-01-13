Верховная Рада отобрала мандаты у пятерых нардепов

Главное: Сразу пятеро нардепов сегодня было лишены своих мандатов. Голосование состоялось в связи с утратой украинского гражданства Виктора Медведчука, Тараса Козака, Андрея Деркача и Рената Кузьмина.

Детали: Верховная Рада конституционным большинством лишила депутатских мандатов четырех нардепов от запрещенных партий — Виктора Медведчука, Тараса Козака, Андрея Деркача и Рената Кузьмина. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram в пятницу, 13 января.

По его данным, голосование состоялось в связи с утратой украинского гражданства четырех уже экс-депутатов. Голоса распределились таким образом:

— Виктор Медведчук — 320 голосов «за»;

— Тарас Козак — 317 голосов;

— Андрей Деркач — 314 голосов;

— Ринат Кузьмин — 319 голосов.

Также Рада лишила мандата Андрея Аксенова в связи с его заявлением (294 голоса).

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